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Диетолог Калмурзина назвала самый полезный для сердца продукт

Общество
Диетолог Калмурзина назвала самый полезный для сердца продукт
pixabay.com

Москва, 7 мая. Популярный среди россиян сухофрукт не только ускоряет пищеварение, но и улучшает работу сердца, заявила диетолог-эндокринолог из Петербурга Анастасия Калмурзина.

Речь идет о черносливе, в котором содержится большое количество витаминов А, Е и группы B, а также витамин К. Кроме того, этот продукт богат кальцием, магнием, пектином и клетчаткой, то есть хорошо усвояемыми веществами.

Именно калий и кальций делают чернослив полезным для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, в частности, с нарушениями сердечного ритма, подчеркнула специалист. В день можно съедать до десяти штук чернослива.

«Он не рекомендован пациентам с диабетом, поскольку повышает уровень сахара», — добавила Калмурзина в беседе с РИА Новости.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль, в свою очередь, назвала самые опасные для сердца продукты. По ее словам, жирная белковая пища может спровоцировать тромбоз.

Снизить риск развития болезней сердца также могут листовые овощи. Согласно научным исследованиям, для этого достаточно одной чашки зелени в день, пишет «Ридус».

сердце диетолог чернослив
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