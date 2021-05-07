Полиция Гондураса захватила полторы тонны кокаина во Франции

Лимон, 7 апреля. Национальная полиция Гондураса обнаружила 1,5 тонны кокаина вблизи деревни Франция в департаменте Колон. Наркотики доставили на северо-восток страны морским путем. Об этом сообщила газета Diario Las Americas.

#AméricaLatina | Un aproximado de 1.448 paquetes, equivalentes a 1,5 toneladas de drogas" estaban en "58 costales, encontrados en tres agujeros. https://t.co/BDFUCU7Bjk — Diario Las Américas (@DLasAmericas) May 7, 2021

Всего правоохранители нашли 1448 упаковок общим весом 1,5 тонны, они были хорошо спрятаны, по-видимому, с использованием экскаватора-погрузчика. В заявлении полиции также говорится, что крупную партию обнаружили благодаря разведывательной деятельности.

«Этой операцией мы демонстрируем напряженную работу, которую проводит Национальная полиция в координации с другими учреждениями», — подчеркнул начальник полицейского управления спецназа комиссар Мигель Перес.

Правоохранители отметили, что с начала года в стране было изъято более восьми тонн наркотиков.

В силу своего географического расположения Гондурас давно используется латиноамериканскими картелями как основной путь транспортировки наркотиков в Северную Америку. За последние несколько лет военные и полицейские центральноамериканского государства захватили десятки катеров и небольших самолетов принадлежащих торговцам. Несмотря на работу правоохранителей в данном регионе, огромная часть запрещенных веществ по-прежнему попадает в США и другие страны.