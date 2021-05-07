Стартовали продажи нового кроссовера EV6 от Kia

Москва, 7 мая. Kia EV6 является одним из самых ожидаемых новых электрокаров 2021 года. В Европе стоимость машины начинается с 40 895 фунтов стерлингов, что приравнивается к 4,26 млн рублей.

Базовый Kia EV6 является заднеприводным авто со стандартной аккумуляторной батареей на 77,4 кВт⋅ч и 226-сильным электромотором.

Следующая модификация носит название GT-Line и стоит минимум 43 895 фунтов стерлингов. Она доступна как в заднеприводной, так и полноприводной версии, сообщает Carsweek.

Другой вариант GT-Line S появится в Великобритании во второй половине 2022 года. Его мощность составит не менее 577 лошадиных сил. Такой электромобиль сумеет разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Цены на этот вариант еще не оглашались.

Автомобили KIA стали одними из самых популярных на вторичном авторынке Москвы. По данным агентства «Автостат», жители столицы приобрели в первом квартале 2021 года 4,4 тыс. подержанных авто корейской марки.