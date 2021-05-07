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Около четырех тысяч жителей Казахстана остались без света из-за воздушного шара

  /   Обновлено: 07 мая 2021 12:22
Происшествия
Около четырех тысяч жителей Казахстана остались без света из-за воздушного шара
t.me/sledcom_rf  /  Пресс-служба СК РФ

Нур-Султан, 7 мая. Жильцы домов оказались без электричества из-за аварии на линии электропередач в городе Шымкент. Авария произошла из-за аэростата, попавшего на провода.

По словам коммунальщиков, индивидуальный предприниматель занимался сборкой шара в сильный ветер. Мужчина не смог его удержать, он полетел в сторону и попал на опору ЛЭП. При этом о возгорании шара не сообщалось. На устранение аварии потребовалось пару часов. Местные жители оказались недовольны ситуацией и пожаловались в надзорные органы.

В СК проверили все обстоятельства произошедшего. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Казахстан электричество воздушный шар
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