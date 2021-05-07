Кулеба сообщил, что без согласия РФ расширение «нормандского формата» невозможно

Киев, 7 мая. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что увеличение числа участников «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе невозможно без согласия всех сторон.

Кулеба сделал заявление по работе «нормандского формата» в ходе совместной конференции с министрами иностранных дел Нидерландов, Люксембурга и Бельгии. Он призвал германских и французских коллег повлиять на Россию в вопросе увеличения числа участников нормандских переговоров.

«Расширение «нормандского формата» возможно при наличии согласия всех участников, в том числе РФ», — подчеркнул глава украинского МИД.

Ранее Кулеба обсудил урегулирование ситуации в Донбассе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.