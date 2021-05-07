Россиянам рассказали, каких животных нужно прививать от коронавируса

Москва, 7 мая. Прививать всех животных от коронавируса нет необходимости. Заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) Илья Чвала рассказал, кому нужна вакцинация.

По словам эксперта, сельскохозяйственные животные невосприимчивы к инфекции. В первую очередь прививать нужно тех, с кем человек чаще всего контактирует, например, кошек, собак или хомячков. Таким образом получится снизить риск заражения хозяина и питомца.

Однако не стоит пытаться самостоятельно делать животному прививку. Процедуру следует проводить только в ветеринарных клиниках. За неделю или две до вакцинации лучше выполнить дегельминтизацию, передает «Российская газета».

В России тем временем разработали вакцину от COVID-19 для животных. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Его производство может достигать 10 тыс. доз в сутки.