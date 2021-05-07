Нидерландские исследователи научили пчел диагностировать коронавирус

Вагенинген, 7 мая. Чувствительный хоботок медоносных пчел оказался способен выявлять наличие коронавирусной инфекции в крови пациентов, взятой для анализа.

Специалисты нидерландского Университета Вагенингена представили новый метод диагностики COVID-19 с помощью медоносных пчел. Это становится возможным благодаря высокоразвитому чувству обоняния у насекомых, сообщает информационное агентство Reuters.

По словам авторов исследования, их методика является не только эффективной, но и малозатратной. Для выявления коронавирусной инфекции нужен лишь образец крови пациента, а на само определение тратиться лишь несколько секунд. Ученые планируют создать специальную пчелиную лабораторию, в которой насекомые будут дрессироваться в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что заболевшие нозематозом пчелы способны выделять большое количество феромонов тревоги. Это приводит к возникновению изменений в поведении насекомых, утверждают биологи.