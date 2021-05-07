Американский производитель вегетарианского мяса терпит убытки

Москва, 7 мая. Производство заменителей мяса принесло американской компании чистые убытки за первые три месяца 2021 года.

Окончание первого квартала текущего года стало убыточным для предприятия по производству растительных мясных заменителей Beyond Meat. Об этом пишет «Интерфакс».

Представители компании подчеркивают, что отрицательные финансовые показатели продолжают сохраняться из-за влияния глобального распространения коронавируса на сектор общественного питания.

Согласно информации из пресс-релиза американской Beyond Meat, организация понесла чистый убыток в 27,3 млн долларов за период с января по март текущего года. Чистая прибыль производителя составила 1,8 млн долларов, а скорректированный убыток достиг 26,2 млн долларов. При этом выручка Beyond Meat выросла на 11%, до 108,2 млн долларов.

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