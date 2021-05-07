Бесплатные фитнес-парки планируют построить во всех регионах России

Москва, 7 мая. Первая постоянная площадка с профессиональными тренажерами откроется в Саратове уже 1 июня. Об этом заявили в Национальном фитнес-сообществе (НФС).

Бесплатные открытие фитнес-парки планируется построить в городах всех российских регионов, передает РИА Новости. Соответствующая инициатива поступила от обладателя титула "Сильнейший человек России" Вячеслава Максюты.

НФС уже запустила переговоры с правительством Калининградской и Ленинградской областей. Парки будут построены за средства частных инвесторов. Как уточнили представители сообщества, территории обустроят сертифицированными тренажерами отечественного производства.

Госдума РФ предложила сделать спортзалы и стадионы более доступными для граждан. Как сообщалось ранее, с таким предложением выступил депутат Петр Толстой.