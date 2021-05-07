В Ираке запретили пранк-шоу с нападением террористов на знаменитостей

Багдад, 7 мая. Власти Ирака приняли решение снять с эфира пранк-шоу в котором, люди переодетые в боевиков, похищают знаменитостей. По сценарию программы затем их освобождают «солдаты».

Зрители шоу обеспокоены состоянием звезд, которых «похищают». Несмотря на то, что в съемках участвуют исключительно актеры, многие считают шоу оскорбительным и жестоким.

В пранк-шоу под названием Tannab Raslan принимали участие исключительно именитые личности: актеры, футболисты, певцы. Их приглашали на программу под предлогом съемок в благотворительной акции. Выпуск всегда шел по одному сценарию: героя похищали боевики, а затем спасательную операцию проводит иракская армия. В основном, знаменитость держали с повязкой на глазах, а вокруг с помощью спецэффектов имитировали взрывы и стрельбу, сообщает сайт 360tv.ru.

Не все поклонники пранк-шоу согласны с критикой. Его ведущий Раслан Хаддад считает запрет программы несправедливым, поскольку в нем показывается весь героизм иракских солдат.

Реакция жителей Ирака, которые требовали закрыть шоу, весьма понятна, поскольку в стране до сих пор часто случаются террористические атаки. Благодаря усилиям местных военных, реальных нападений боевиков стало значительно меньше, однако они все еще происходят. В среду, 5 мая, неизвестные напали на месторождение Бай-Хасан. В результате погибли сотрудники правоохранительных органов.