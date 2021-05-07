Франция требует от Великобритании соблюдать условия соглашения о выходе из ЕС

Париж, 7 мая. Ограничение деятельности французских рыбаков в Ла-Манше противоречит соглашению Великобритании по выходу из Евросоюза. Франция требует соблюдать его условия.

Об этом заявил французский министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Риестер. По его словам, принятые британской стороной решения не имеют силы, а рыбаки могут рассчитывать на поддержку республики.

«Ограничение выдачи лицензий на рыбную ловлю противоречит соглашению, и мы четко заявили британцам о том, что оно должно соблюдаться. Мы не пойдем на компромисс», — подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что развертывание двух британских боевых судов у острова Джерси не может произвести впечатления на Париж.