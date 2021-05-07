Более четырех миллионов человек хотят присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка»

Москва, 7 мая. Свыше четырех миллионов человек выразили желание присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка» в 2021 году. Это на 1,5 миллиона человек больше, чем в 2020 году.

При этом прием заявок на участие в акции продлен вплоть до 10:00 9 мая, сообщает пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Ранее стало известно, что летчики Ленинградского объединения ВВС ПВО Западного военного округа организуют свой «Бессмертный полк» над Санкт-Петербургом. Они поднимутся в небо с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Также организатор акции «Бессмертный полк России» Елена Цунаева рассказала, что со временем интерес участников к мероприятию становится только сильнее, передает сайт 360tv.ru.