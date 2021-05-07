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Экс-депутат Рады Олейник заявил, что НАТО может «вступить на Украину»

Политика
Экс-депутат Рады Олейник заявил, что НАТО может «вступить на Украину»
Федеральное агентство новостей  / 

Североатлантический альянс может сам «вступить на Украину», если та все так же не будет соответствовать требованиям к кандидату в члены НАТО. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Джозефа Байдена придерживается принципа, согласно которому «двери НАТО остаются открытыми для всех желающих», если они в состоянии «внести вклад в усиление евроатлантической безопасности» и выполнить обязательства для вступления в Альянс. Так она ответила на вопрос журналиста, заданный в рамках брифинга, о том, поддерживают ли США стремление Украины стать частью НАТО.

«Двери-то, может, и открыты, но это не означает, что в них пускают кого попало, — заметил Олейник. — А вообще, мне кажется, что это выступление является своего рода посланием Киеву: дескать, место в Альянсе надо заслужить. Кровью! А это означает все новые обострения в районе Донбасса. От Украины явно чего-то ждут: не зря ведь туда катаются Энтони Блинкен и Виктория Нуланд!»

По словам экс-депутата Рады, целью возможных атак на ДНР и ЛНР может быть вызов реакции России — желательно как можно более масштабный, чтобы «всем стало ясно, что с ней дел лучше не иметь».

Экс-депутат Рады Олейник заявил, что НАТО может «вступить на Украину»
Федеральное агентство новостей  / 

«Перспектива вступления в НАТО — это своеобразная «морковка» для Украины, которой ее мотивируют идти против Донбасса и даже против Москвы, — убежден политик. — В Вашингтоне им так и говорят: «останетесь живы после обострения с Россией — мы примем вас в Альянс».

Собеседник ФАН объяснил, чем чревато для РФ попадание Украины в ряды членов НАТО. По его мнению, в таком случае под Харьковом могут появиться американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, нацеленные на Москву.

«И здесь отставание США в разработках гиперзвуковых ракет, в чем преуспела Россия, отойдет на второй план, — заявил Олейник. — Ведь до российской столицы будет рукой подать — всего 600 километров! Это неприемлемо! Одно дело, когда убийца с ножом стоит в десяти шагах от тебя, и совсем другое, когда он приставил тебе лезвие к горлу!»

Впрочем, оговорился экс-депутат Рады, Украине вовсе не обязательно вступать в Альянс, чтобы на ее территории появились американские войска.

«Мы можем иметь зеркальную ситуацию, когда НАТО сама вступит на Украину», — подчеркнул политик.

россия сша украина нато олейник
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