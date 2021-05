Редкое фото потерявшей управление после запуска ракеты «Чанчжэн-5» опубликовали в Сети

Вашингтон, 7 мая. Фото вышедшей из-под контроля после старта тяжелой китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» появилось в Сети.

Снимок был опубликован командой Virtual Telescope Project. На нем ракета находится на высоте около 700 километров.

По данным специалистов, «Чанчжэн-5» может войти в атмосферу Земли 9 мая 2021 года над территорией Туркмении. В Китае говорят, что при падении ее обломки вряд ли нанесут какой-либо ущерб.

Earlier this week, a skywatcher in Italy spotted falling debris from the Chinese Long March 5B rocket. The debris is expected to crash to Earth this weekend, although nobody can pinpoint the date, time or location yet.



Image credit: Gianluca Masi/The Virtual Telescope Project pic.twitter.com/cdRDXouzPE