Пьяную Кардашьян еле вытащили из океана в ее день рождения

Лос-Анджелес, 7 мая. Супермодель Кортни Кардашьян едва не умерла в свой день рождения. Во время пышного празднования 42-летия звезда реалити-шоу чуть не утонула в океане, ее еле вытащили из воды.

Свой праздник старшая сестра бизнесвумен Ким Кардашьян отметила в компании бойфренда — барабанщика рок-группы Blink 182 Трэвиса Баркера. Пара отправилась на Гавайи.

Все мероприятие модель транслировала в Instagram. Музыкант поздравил свою подругу с праздником с помощью огромного плаката, который развернули в небе с вертолета. Спустя время Кардашьян изрядно выпила и пошла купаться в океан, где чуть не утонула. Во время заплыва модель внезапно накрыло двухметровой волной.

Растерявшийся Баркер лишь через какое-то время бросился на помощь своей возлюбленной. Изрядно наглотавшись воды, Кардашьян вскоре пришла в себя, сообщает «Дни.ру». Однако этот инцидент совсем не испортил ей впечатление. В своем Instagram-аккаунте она сравнила отпуск с раем.

Модель как и все члены ее семьи, прославилась благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое завершилось совсем недавно. В подкасте звезда и ее сестра Кендалл Дженнер раскрыли пару семейных секретов о съемках.