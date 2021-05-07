Читатели ФАН поделились мнением о повышении штрафов за нарушение ПДД

Ежегодно на дорогах России в ДТП погибает и получает травмы колоссальное число граждан. Как снизить число нарушений, которые приводят к трагичным последствиям интересует не только общественность, но и чиновников?

На прошлой неделе Медиагруппа «Патриот» и ФАН организовали дебаты на тему увеличения штрафов. Может ли эта мера изменить ситуацию на дорогах?

Своей точкой зрения поделились член Общественной палаты России, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов и проректор БГТУ «Военмех», политолог Марата Гогуадзе.

Читатели и зрители Федерального агентства новостей выразили свое мнение и проголосовали, кто из спикеров был убедительнее. По их мнению, аргументы Гогуадзе были весомее, с ним согласились 86% голосующих. Быть может, действительно, опыт европейских государств позволит улучшить ситуацию на российских дорогах и оградить страну от случайных жертв?