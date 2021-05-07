Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 12:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:54
Экономика
Банк России понизил курс доллара до 74,13 рубля
12:53
Армия
Forbes: США ответили на военные учения РФ переброской войск НАТО в Албанию
12:52
Армия
В США прошли первые испытания боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
12:51
Политика
Лукашенко рассказал, при каком условии в Белоруссии пройдут досрочные выборы
12:50
Общество
Тест на коронавирус сдали более 17 тысяч петербуржцев за последние сутки
12:50
Экономика
Медь может подорожать до 20 тысяч долларов за тонну на фоне дефицита
12:49
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» попала в больницу после расставания с женихом
12:48
Общество
Командующим Каспийской флотилии в Дагестане стал контр-адмирал Пешков
12:46
Экономика
Мишустин утвердил субсидии для экспортеров лекарственных средств
12:46
Общество
Прием заявок для участия в онлайн-шествии Бессмертного полка продлили
12:43
Происшествия
Газоснабжение удалось восстановить после аварии на трубопроводе под Геленджиком
12:42
Украина
Неизвестные украинцы сорвали в Харькове баннеры ко Дню Победы
12:42
Общество
В Ростове увековечили память дважды Героя СССР маршала Баграмяна
12:41
Политика
Лукашенко раскритиковал жалобы на него в прокуратуру ФРГ
12:40
Общество
Хирурги Подмосковья провели более 300 уникальных операций при переломах
12:39
Украина
Минздрав Украины объявил об окончании третьей волны коронавируса
12:39
Шоу-бизнес
Звезда КВН Денис Дорохов заявил, что «пробил дно» участием в Comment Out
12:38
Политика
Президент Белоруссии представил отечественную вакцину от COVID-19
12:38
Армия
Военнослужащие ВС России завершили генеральную репетицию парада Победы на Красной площади
12:37
Экономика
Участниками эксперимента по маркировке пива в России стали 95 компаний
Все новости
Наверх

Пятеро саранских полицейских ответят за «героическое» раскрытие наркопреступлений

Общество
Пятеро саранских полицейских ответят за «героическое» раскрытие наркопреступлений
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Саранск, 7 мая. Пятеро полицейских Управления наркоконтроля МВД Мордовии подозреваются в незаконном обороте наркотиков, превышении должностных полномочий и хищении паспорта.

По версии следствия, правоохранители угрожали жителю Саранска административной ответственностью. По требованию полицейских молодой человек должен был уговорить приятеля купить в Сети наркотики, предложив свою компанию для употребления.

Невнимательный покупатель самостоятельно не смог найти закладку, однако это не помешало стражам порядка задержать его и, по привычке прибегнув к угрозам, вынудили признаться в содеянном.

Тайник с дурманом нашли сами борцы с незаконным оборотом запрещенных веществ и заставили несостоявшегося наркомана положить сверток в карман верхней одежды, затем в присутствии понятых «героически» изъяли его.

«Через некоторое время эти же сотрудники полиции с целью оказания влияния на молодого человека по поиску им лица для незаконного  уголовного преследования за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств  похитили у него паспорт гражданина Российской Федерации, которым распорядились по собственному усмотрению», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии.

Ранее ФАН писал о мошеннице из Саранска. Лжебизнесвумен набрала в долг более полумиллиона рублей и все растратила.

россия полиция мордовия
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 110774 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 98142 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 73766 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 47272 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 44868 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Общество / Пятеро саранских полицейских ответят за «героическое» раскрытие наркопреступлений
Рейтинг@Mail.ru