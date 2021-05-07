Пятеро саранских полицейских ответят за «героическое» раскрытие наркопреступлений

Саранск, 7 мая. Пятеро полицейских Управления наркоконтроля МВД Мордовии подозреваются в незаконном обороте наркотиков, превышении должностных полномочий и хищении паспорта.

По версии следствия, правоохранители угрожали жителю Саранска административной ответственностью. По требованию полицейских молодой человек должен был уговорить приятеля купить в Сети наркотики, предложив свою компанию для употребления.

Невнимательный покупатель самостоятельно не смог найти закладку, однако это не помешало стражам порядка задержать его и, по привычке прибегнув к угрозам, вынудили признаться в содеянном.

Тайник с дурманом нашли сами борцы с незаконным оборотом запрещенных веществ и заставили несостоявшегося наркомана положить сверток в карман верхней одежды, затем в присутствии понятых «героически» изъяли его.

«Через некоторое время эти же сотрудники полиции с целью оказания влияния на молодого человека по поиску им лица для незаконного уголовного преследования за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств похитили у него паспорт гражданина Российской Федерации, которым распорядились по собственному усмотрению», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии.

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