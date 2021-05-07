Собаку-нарушителя вернули хозяйке после инцидента в новосибирском аэропорту

Новосибирск, 7 мая. Аэропорт Толмачево подтвердил информацию о том, что самолету из Красноярска пришлось покружить в небе из-за собаки на ВПП. Животное поймали и уже вернули хозяйке.

Псу удалось выбраться из клетки в багажном отделении другого лайнера и сбежать при разгрузке багажа, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Самолет, в котором прилетела собака, следовал рейсом из города Удачный, а следом за ним шел борт из Красноярска. Даже с учетом второго круга воздушное судно приземлилось вовремя.

Рейс авиакомпании «Сибирь» должен был сесть в воздушной гавани Новосибирска, но с первого раза совершить посадку не смог. Собака, неожиданно выбежавшая на взлетно-посадочную полосу, вынудила экипаж изменить планы.