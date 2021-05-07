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Британские ученые выявили опасные химические вещества в одноразовых масках

Общество
Британские ученые выявили опасные химические вещества в одноразовых масках
pixabay.com

Суонси, 7 мая. Некоторые одноразовые медицинские маски могут быть опасны для здоровья. Ученые рекомендуют воздержаться от их неоднократного использования.

Специалисты британского Университета Суонси изучили несколько типов масок. В рамках исследования ученые погружали их в воду и анализировали содержание выделяемых маской веществ. Они пришли к выводу, что некоторые одноразовые маски выделяют опасные химические вещества: сурьму, медь и свинец. Они входят в состав пластиковых волокон маски.

Авторы исследования подчеркнули, что необходимо усилить контроль за производством средств индивидуальной защиты. Они призывают граждан воздержаться от многоразового использования таких масок во избежание возникновения серьезных последствий для здоровья.

Ношение медицинских масок является одним из способов профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, соблюдение этого правила позволило избежать вспышки COVID-19 в Крыму.

исследование маски химические вещества
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