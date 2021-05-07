Объем торгов на Мосбирже вырос на 12% в апреле

Москва, 7 мая. Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 года составил 95,7 трлн рублей, что на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению торговой площадки, лучшая динамика наблюдалась на срочном рынке (+32,6%), валютном рынке (+15,8%) и рынке акций (+13,4%). По данным Москбиржи, рынок драгметаллов по сравнению с прошлым годом увеличился в 19,9 раза, а рынок СПФИ — в 11,7 раза.

Рублевый индекс Мосбиржи 5 мая обновил исторический максимум, достигнув 3643,56 пункта. Долларовый индекс РТС при этом вырос до 1535,67 пункта.

Российский рубль ранее укрепился к доллару и евро на открытии торгов. Доллар в начале дня подешевел на 26,75 копейки, а евро — на 18,50 копейки.