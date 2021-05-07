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Восемь неизвестных мужчин расстреляли посетителей кафе в Королеве

Происшествия
Восемь неизвестных мужчин расстреляли посетителей кафе в Королеве
pixabay.com  / 

Королев, 7 мая. Полицейские пытаются вычислить виновных в расстреле трех посетителей кафе «Кавказская кухня». Как стало известно ФАН, восемь мужчин зашли вечером в учреждение общепита, открыли беспорядочный огонь по компании отдыхающих и скрылись.

В дежурную часть подмосковного города 6 мая около 19:47 поступило тревожное сообщение. Работник пункта общественного питания сообщил, что у них в заведении идет стрельба. На место происшествия к дому №25 на Станционную улицу выдвинулись усиленные наряды полиции и медики. Однако пока силы правопорядка ехали к месту преступления, злоумышленники смогли скрыться. В результате нападения были ранены трое посетителей кафе.

«Двое пострадавших являются гражданами России, третий — гражданин Азербайджана. Никто из них официально нигде не работает, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мы предполагаем, что подозреваемые не просто так открыли по ним огонь — предположительно, из травматического оружия — скорее всего, это бандитские разборки».

Пострадавших госпитализировали в больницу. У одного из них диагностировано проникающее ранение глазницы, у другого — огнестрельное ранение правого бедра, спины, пальцев левой руки. У гражданина Азербайджана — огнестрельное ранение грудной клетки. Мужчина находится на территории Российской Федерации незаконно.

По словам врачей, жизням пострадавших на данный момент ничего не угрожает.

«После того, как неизвестные произвели выстрелы в людей, они стали жестоко избивать своих жертв. У свидетелей сложилось впечатление, что нападавшие и потерпевшие ранее были знакомы», — дополнил источник.

Стражи порядка по данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас сыщики прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы найти злоумышленников.

стрельба королев кафе
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