Германия готовит запрос к РФ о правовой помощи по делам о преступлениях нацистов

Берлин, 7 мая. Германия планирует обратиться к России за правовой помощью, чтобы разобраться в делах о преступлениях нацистов во времена Великой Отечественной войны.

Такое заявление сделал заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком городе Людвигсбурге Томас Вилл. Он отметил, что специалисты не обнаружили никаких сведений, что кто-то из карателей, участвовавших в геноциде мирного населения в деревне Жестяная горка в 1941–1943 годах, остался в живых.

«Следственный комитет России через Генпрокуратуру направил сюда многочисленные документы о комплексе преступлений в Жестяной горке, однако они не дали никакой новой информации о, возможно, все еще живых в настоящее время людях», — сказал Вилл РИА Новости.

Он добавил, что Германия направила в Москву некоторые материалы, касающиеся этого дела. Также готовится запрос о правовой помощи для выяснения дополнительной информации.

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