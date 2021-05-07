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Стало известно, что каждый 50-й житель планеты заразился коронавирусом

Общество
Стало известно, что каждый 50-й житель планеты заразился коронавирусом
Global Look Press  /  Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Москва, 7 мая. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 155,9 млн. Таким образом, с вирусом столкнулись более 2% населения планеты.

Около 50% заболеваний COVID-19 приходится на пять стран — США, Индию, Бразилию, Францию и Турцию. Наибольшая доля заразившихся наблюдается в странах с относительно небольшой численностью населения. Например, в Андорре инфицировано 17% граждан (13,4 тыс. человек), а в Черногории — 15,7% (98 тыс. человек). Среди россиян зарегистрировано 4,86 млн заражений, что составляет 3,3% населения страны.

В ряде стран фиксируется третья волна заболеваний COVID-19, а некоторые государства заявляют уже о четвертом подъеме. Резкий рост случаев заражений в мире наблюдался в январе и в начале весны. Рекорд был установлен 29 апреля, когда заразилось более 904,7 тыс. человек за сутки.

Ранее сообщалось, что врачи в Индии впервые диагностировали коронавирус у животных. Инфекцию выявили у львов в зоопарке города Хайдарабад.

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