«Физкульт-привет». О Дедпуле на чемпионате России и слезах биатлонистов

Тамара Тансыккужина в очередной раз завоевала титул чемпионки мира по шашкам. Россиянке удалось одержать победу несмотря на происходящие перипетии: организаторы прямо во время партии убрали флаг РФ.

Не менее жаркие события разгораются и на футбольной арене. Зенит снова стал чемпионом России, забив шесть голов в ворота московского «Локомотива». Спортсмены превратили награждение в настоящее костюмированное шоу. Так, Артем Дзюба получил кубок в образе персонажа из комиксов — Дедпула. Триумф команды мы обсудили с ее главным тренером Сергеем Семаком.

Интересные новости происходят и на хоккейной площадке. Юниоры в финале Чемпионата мира встретились с командой из Канады и выиграли серебро. Известный петербургский комментатор Андрей Шестаков рассказал о талантах нашей сборной.

Однако не все слезы в спорте от радости. Биатлонистка Маргарита Васильева заплакала, когда рассказывала о своей зарплате. Олимпийский чемпион Анатолий Алябьев раскритиковал излишнюю эмоциональность девушки.

Интриги происходят и в фигурном катание. Александра Трусова, бронзовый призер чемпионата мира, перестала тренироваться у Евгения Плющенко и перешла к Этери Тутберидзе. В причинах произошедшего нам помогла разобраться знаменитая фигуристка Наталья Бестемьянова.