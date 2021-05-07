Утопленницу обнаружили прохожие в Саранске

Саранск, 7 мая. Утром в столице Мордовии в реке Саранка прохожие заметили тело женщины. Утопленницей оказалась жительница микрорайона «Химмаш».

«Погибшая — женщина предположительно 1963 года рождения. На ее теле признаков насильственной смерти не было. В списке пропавших без вести она не числилась», — сообщили ФАН в региональном МВД.