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Утопленницу обнаружили прохожие в Саранске

Происшествия
Утопленницу обнаружили прохожие в Саранске
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 7 мая. Утром в столице Мордовии в реке Саранка прохожие заметили тело женщины. Утопленницей оказалась жительница микрорайона «Химмаш».

«Погибшая — женщина предположительно 1963 года рождения. На ее теле признаков насильственной смерти не было. В списке пропавших без вести она не числилась», — сообщили ФАН в региональном МВД.

Утопленницу в реке у парка имени Александра Пушкина обнаружила жительница Саранска, которая выгуливала собаку.

Ранее ФАН писал о трагической гибели жителя Мордовии под вазовской «девяткой». Мужчину насмерть задавил родной брат сожительницы.

россия происшествия мордовия саранск
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