Утопленницу обнаружили прохожие в Саранске

Саранск, 7 мая. Утром в столице Мордовии в реке Саранка прохожие заметили тело женщины. Утопленницей оказалась жительница микрорайона «Химмаш».
«Погибшая — женщина предположительно 1963 года рождения. На ее теле признаков насильственной смерти не было. В списке пропавших без вести она не числилась», — сообщили ФАН в региональном МВД.
Утопленницу в реке у парка имени Александра Пушкина обнаружила жительница Саранска, которая выгуливала собаку.
Ранее ФАН писал о трагической гибели жителя Мордовии под вазовской «девяткой». Мужчину насмерть задавил родной брат сожительницы.