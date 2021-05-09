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Мой бессмертный полк. Колонка Елены Драпеко

Общество
Мой бессмертный полк. Колонка Елены Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

Мне очень близка акция «Бессмертный полк», которая стала поистине народной. Думаю, нет в нашей стране человека, в семье которого не было бы ветеранов войны, людей, переживших военное лихолетье… Так что у каждого из нас есть свой собственный бессмертный полк. Есть он и у меня.

Очень жаль, что в этом году из-за пандемии вновь пришлось отказаться от проведения этой акции 9 Мая, но «Бессмертный полк» пройдет по нашим городам и селам виртуально.

Расскажу о своих родных — и о погибших на фронте, и о переживших войну. Я каждый год принимала участие в шествии «Бессмертного полка» с портретом своего двоюродного брата — Владимира Драпеко, который погиб уже после Дня Победы, в августе 1945-го, в последние дни войны с Японией.

Елена Драпеко: Я каждый год принимала участие в шествии Бессмертного полка с портретом своего двоюродного брата — Владимира Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

Погиб на фронте и родной брат Владимира — Николай Драпеко.

Долгие годы вся наша семья искала их могилы. Мы знали, что они погибли, но где похоронены, долго не могли узнать. Помню, когда я была маленькой, мы вместе с моим отцом ездили вокруг Ленинграда по всем братским захоронениям и читали выбитые на монументах фамилии. Но фамилию Драпеко не находили…

Прошло время, и на сайте «Победители», созданном к 60-летию Победы, мы нашли имена наших родных. Нашли их имена не в разделе погибших или пропавших без вести, а в разделе награжденных. Я обнаружила 15 фамилий моих родственников, которые все были призваны на фронт в одном военкомате — из села Преображеновка под Уфой.

Были в этом списке и имена моих двоюродных братьев — Николая и Владимира.

Елена Драпеко: Так у нашей семьи появилось место, куда можно прийти и поклониться…
Федеральное агентство новостей  / 

Так мы узнали судьбу Николая и место его погребения. Он воевал на Ленинградском фронте, командовал артиллерийской батареей, погиб в бою и был посмертно награжден медалью «За оборону Ленинграда». Его тело нашли поисковики и похоронили в братской могиле в поселке Синявино Ленинградской области, на улице Песочной. Так у нашей семьи появилось место, куда можно прийти и поклониться…

Мой Бессмертный полк. Колонка Елены Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

А вот у моего двоюродного брата Владимира, с портретом которого я участвую в шествии «Бессмертного полка», могилы нет. Тело предано морю… Так написал его командир.

Владимир Драпеко был заместителем командира десантного судна, которое высаживало десант на остров Шумшу. Те, кто интересуется историей войны с Японией, знают, что это была одна из самых кровавых битв Курильской операции. В том бою погиб и мой двоюродный брат Владимир Драпеко. В наградных документах было написано, что он был представлен к ордену Ленина. Но нам так и не удалось выяснить, успел ли он получить эту награду.

А еще в моем личном бессмертном полку есть тетя Шура. Она пережила войну, вернулась с фронта в звании старшины, с орденами и медалями, а потом много лет была депутатом Уфимского городского совета. У тети Шуры было пятеро своих детей — все мальчики, а потом она взяла из детского дома еще и девочку. Так что у нее было шестеро детей.

У нас большая семья, и в моем бессмертном полку много людей, которые воевали, служили после войны в армии и на флоте, работали.

Думаю, свой бессмертный полк есть у каждого гражданина России и у многих жителей других стран… Главное — не забывать своих близких, не забывать все, что довелось пережить нашей стране.

великая отечественная война бессмертный полк война с японией елена драпеко
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