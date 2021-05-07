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Эфир: Резкий рост мировых цен на продовольствие

  /   Обновлено: 07 мая 2021 16:51
Общество
Эфир: Резкий рост мировых цен на продовольствие
ФБА «Экономика сегодня»  / 


В пятницу, 7 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит онлайн-конференция на тему: «Почему дорожает еда».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие достигли шестилетнего максимума. Средний индекс продовольственных цен, составивший 120,9 пункта, за год поднялся на 30,8%. Такая динамика сложилась из-за резкого подорожания растительного масла, мяса, молочной продукции, зерновых.

При этом сильнее всего подорожал сахар: на 3,9% за апрель 2021 года и почти на 60% за год, что объясняется высоким спросом на фоне возможного сокращения мирового предложения в сезоне 2020–2021 из-за медленной уборки урожая в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером сахара в мире, а также из-за потерь от заморозков во Франции. Возможно, скажется на ситуации и эпидемия COVID-19 в Индии.

Подъем мировых цен на продовольствие является одной из причин подорожания продуктов и на внутреннем рынке РФ — под их влиянием в 2020 году в России поднялись в цене, в частности, сахарный песок (рост на 64,5% в годовом выражении) и подсолнечное масло (25,9%). Правительство ограничило рост цен директивными указаниями и повышением экспортных пошлин, но насколько эффективными окажутся эти меры в 2021 году, пока не ясно.

С чем связан общемировой рост цен на продовольствие, и к чему это может привести обсуждают эксперты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

продовольственная безопасность продовольствие цены на продукты
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