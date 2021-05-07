Стоимость золота превысила 1800 долларов за тройскую унцию

Москва, 7 мая. Котировки золота впервые с 25 февраля превысили 1800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Стоимость золота перешагнула за психологическую отметку еще 6 мая. При этом цены на драгметалл сохраняются на высокой отметке до сих пор. По состоянию на 10:36 по московскому времени цена золота составляет 1819,15 доллара, что на 0,19% выше, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Аналитики связывают рост стоимости золота с ослабевающим долларом. Накануне индекс доллара упал на 0,41%, до 90,93 пункта. Дополнительным фактором подорожания золота может стать ускорение инфляции, поскольку драгметалл традиционно считается защитным инструментом при обесценивании денег.

Котировки золота на этой неделе падали до 1776 доллара за унцию. Это произошло после того, как глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о возможном повышении ключевой ставки.