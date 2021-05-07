Военнослужащие ВВО создали копию миномета БМ-13 «Катюша» на базе автомобиля ЗИЛ-157

Хабаровск, 7 мая. Специалисты ракетно-восстановительной части Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) создали копию реактивного гвардейского миномета БМ-13.

Для создания машины военнослужащие в течение полугода искали старые схемы и просматривали документальные видеоролики. В итоге удалось разработать необходимые чертежи и создать точную копию «Катюши» на базе автомобиля ЗИЛ-157, передает пресс-служба ВВО.

Весь коллектив подразделения был задействован в этой разработке примерно два месяца. На данный момент уже окончены наладочные работы, обкатка двигателя, изготовление и установка макетов реактивных снарядов на направляющие пусковой установки.

Ранее стало известно, что «Катюша» возглавит механизированную колонну техники на параде Победы в Улан-Удэ.

Также сайт 360tv.ru поделился видеороликом второй ночной репетиции парада Победы на Красной площади.