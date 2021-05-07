Юлия Меньшова опубликовала редкое фото 79-летней Веры Алентовой

Москва, 7 мая. Известная актриса Вера Алентова впервые за долгое время появилась на публике. Звезда фильма «Ширли-мырли» стала гостьей праздника, организованного ее дочерью Юлией Меньшовой.

Поводом для семейной встречи стал день рождения зятя Алентовой — актера Игоря Гордина, которому исполнилось 56 лет. На праздничном обеде собрались также дети Меньшовой и ее мама. В последнее время звезда советского экрана старается не выходить из дома, но ради семьи решила сделать исключение.

Алентова, появившаяся на вечеринке в столичном ресторане, приковала к себе внимание всех посетителей. Для выхода актриса надела ярко-синюю блузку и светло-бежевые зауженные брюки. На редком снимке, который опубликован в Instagram Stories Меньшовой, 79-летняя актриса выглядит значительно моложе своих лет.

«Хороший день был», — рассказала дочь Алентовой о празднике мужа.

Судя по фотографиям, с годами Меньшова становится точной копией своей знаменитой мамы. У них не только практически одинаковые короткие стрижки, но и похожий вкус в одежде.

В недавней публикации в Instagram звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» рассказала о первом эксперименте с внешностью. Артистка выложила фото, на котором у нее стрижка как у мальчика.