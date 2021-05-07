В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего Народной милиции в результате обстрела

Луганск, 7 мая. Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате очередного обстрела со стороны ВСУ, говорится в официальном сообщении военного ведомства республики.

Представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР заявил, что защитник Донбасса получил ранения, несовместимые с жизнью. От лица всего ведомства он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя ранее обстановку в Донбассе, отметил, что ВСУ увеличили плотность огня, и ситуация остается напряженной. По его словам, на протяжении последних нескольких месяцев количество обстрелов позиций ЛНР со стороны Украины увеличилось в пять раз — противник использует крупнокалиберное вооружение и минометы. Глава республики отмечает, что этому предшествовало закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято некое решение по Донбассу.