Решение Киева начать ремонт МиГ-29 и Су-27 вызвало недоумение украинских СМИ

Киев, 7 мая. Украинские СМИ раскритиковали решение минобороны страны по заказу ремонта авиационных двигателей РД-33, Ал-31Ф и комплексных электродных регуляторов КРД-99Б.

Двигатели используются на современных истребителях МиГ-29 и Су-27, состоящих на вооружении ВВС Украины. Местные журналисты с недоумением отреагировали на намерения оборонного ведомства.

Представители прессы отметили, что решение минобороны Украины говорит о намерении командования продолжать использовать боевую авиацию советских времен, хотя ведомству следовало бы, по мнению журналистов, «сосредоточиться на возможности обновления авиапарка за счет приобретения западных истребителей».

При этом в ВВС Украины действительно ранее обсуждался вопрос приобретения зарубежных образцов в рамках пополнения боевой авиации. Главными претендентами стали французские истребители Rafale. Кроме того, в прессе неоднократно упоминалось о том, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев этим летом будет сопровождаться настойчивыми предложениями по покупке Украиной французских самолетов. Однако сложность заключается в том, что Rafale является одним из самых дорогих истребителей на рынке, хотя и не лучшим. По мнению экспертов, Украине гораздо выгоднее было бы приобрести американские F-35, но и они Киеву будут не по карману.