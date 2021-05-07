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Военнослужащие ЦВО отремонтировали свыше тысячи мемориальных объектов к 9 Мая

  /   Обновлено: 07 мая 2021 11:13
Армия
Военнослужащие ЦВО отремонтировали свыше тысячи мемориальных объектов к 9 Мая
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Локотков

Екатеринбург, 7 мая. Военнослужащие ЦВО в рамках акции «Чистая память» отреставрировали около тысячи мемориальных объектов и захоронений.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что акция была организована командованием соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) на Урале, в Сибири, Поволжье и на зарубежных военных объектах в Киргизии и Таджикистане.

Подчеркивается, что ремонтные бригады выезжали для проведения помывки и реставрационных работ в отдаленные населенные пункты Алтайского края, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей.

Военнослужащие авиационного полка и подшефного юнармейского отряда в Екатеринбурге к 9 мая обновили могилу, в которой захоронены летчики-испытатели Константин Груздев, Трофим Чигарев и Григорий Бахчиванджи.

Ранее сообщалось, что солдаты и офицеры Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье отремонтировали расположенный на территории военного городка мемориал Воинской Славы.

цво реставрация памятники
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