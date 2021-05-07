Пасечник оценил шансы Порошенко на выборах президента Украины

Луганск, 7 мая. Бывший президент Украины Петр Порошенко вряд ли выиграет новые президентские выборы, считает глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, украинцы устали от воинственной риторики Украины и хотят мира и спокойствия.

«Петр Порошенко, он даже более кровожадный и более решительный в плане агрессивных таких настроений по отношению к народу Донбасса, по отношению к России​​​», — цитирует главу республики РИА Новости.

Как считает Пасечник, жители Украины устали жить в нищете и состоянии войны, а власти страны совершенно не думают о людях. В целом в текущей ситуации нет разницы, кто дальше станет президентом, говорит он. По словам лидера ЛНР, пока влияние США на Украину не ослабнет, в стране ничего не поменяется.

Ранее Пасечник заявил, что членство Украины в НАТО не решит ситуацию в Донбассе.