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США перекладывают ответственность за возрождение ядерной сделки на Иран

Весь мир
США перекладывают ответственность за возрождение ядерной сделки на Иран
rouhani.ir  /  Personal website

Вашингтон, 7 мая. Высокопоставленный чиновник из Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты и Иран могут добиться возвращения к ядерной сделке в ближайшие недели, если Тегеран примет «политическое решение».

В ходе телефонного брифинга на тему переговоров в Вене было заявлено, что последние три раунда непрямого диалога между Штатами и Ираном «помогли кристаллизовать выбор», но при этом не было предпринято никаких конкретных шагов для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Если Иран примет политическое решение о том, что он действительно хочет вернуться к СВПД, как это было согласовано в ходе переговоров, то это может быть сделано относительно быстро. Но мы не знаем, принял ли Иран такое решение», — сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

Также сообщалось, что к настоящему моменту не выработаны шаги по отмене санкций против Ирана и ограничению его ядерной программы.

Сложный разговор

С начала апреля в Вене ведутся переговоры по возобновлению ядерной сделки. Она была заключена в 2015 году при участии Китая, России, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. В соответствии с документом Иран ограничил развитие своей ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.

В 2018 году Соединенные Штаты вышли из соглашения и ввели повторные ограничения в отношении Тегерана. Он, в свою очередь, возобновил ядерные исследования.

Участники текущих консультаций ведут работу на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители Ирана и США поддерживают диалог через посредников. Главным условием Тегерана является полное снятие санкций, в то время как Вашингтон заявил о нежелании превращать ограничительные меры в инструмент ведения переговоров. Предполагается, что соглашение может быть возобновлено к 21 мая.

Аббас Аракчи, представитель Ирана на переговорах, заявил на прошлой неделе, что стороны достигли «общей позиции во многих случаях», но между ними все еще существуют разногласия. При этом президент исламской республики Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты должны поступить в соответствии с законом и снова взять на себя свои же обязательства по ядерной сделке.

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