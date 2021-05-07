Менее девяти тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено в России за сутки

Москва, 7 мая. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал новые данные по суточной заболеваемости COVID-19 в России.

Российские врачи зафиксировали 8386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб.

Отмечается, что заболевание было выявлено в 83 регионах России. Наибольший прирост отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Меньше всего новых зараженных в Еврейской автономной области. За сутки полностью выздоровели 8022 человека. Жертвами пандемии стали 376 россиян.

Всего с момента начала пандемии было выявлено 4 863 514 случаев заражения. Выздоровели 4 480 360 человек, умерли 112 622 пациента.