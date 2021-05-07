Риелторы назвали главную опасность альтернативных сделок с недвижимостью

Москва, 7 мая. Названы ключевые риски при заключении альтернативных сделок на рынке жилья.

Сотрудники риелторских агентств поделились с РИА Новости информацией о том, что является основными опасностями при заключении альтернативных соглашений на рынке «вторички» в России.

Основным риском является нарушение последовательности действий в договоренностях. Помимо этого, опасность представляет включение в цепочку множества квартир.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлия Дымова считает, что наибольшим рискам подвергается продавец, который находится в цепочке на первом месте. Елена Семенча, занимающая должность юриста агентства недвижимости «Азбука жилья» полагает, что сделка может сорваться из-за запрета на регистрационные действия с жильем.

Сейчас некоторые эксперты говоря, что в России может повыситься налог на недвижимость. Это связано с подорожанием жилья, которое наблюдается на рынке.