Жительницу Тихвина заподозрили в убийстве безработного сожителя

Санкт-Петербург, 7 мая. Полиция задержала 54-летнюю жительницу Тихвина по подозрению в убийстве сожителя, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Днем в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома, расположенного на улице 1-ый микрорайон. Прибывшие на вызов оперативники увидели, что в ванной комнате лежит мертвый мужчина с колото-резаной раной в области живота. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках расследования была задержана возлюбленная погибшего. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Тульской области 22-летний наркоман до смерти избил девушку и сжег ее тело. ФАН сообщал, что ранее молодой человек уже угрожал ей убийством и привлекался за это к уголовной ответственности.