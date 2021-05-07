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Эфир: Слово против слова — надо ли финансировать профессиональный спорт

  /   Обновлено: 07 мая 2021 15:33
Общество
Эфир: Слово против слова — надо ли финансировать профессиональный спорт
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит


В пятницу, 7 мая, в 15:00 на площадке медиацентра «Патриот» проходят очередные общественно-политические дебаты «Слово против слова», на которых участники обсуждают необходимость финансирования государством профессионального спорта.

Оправданы ли миллионные зарплаты профессиональных футболистов? Должны ли государственные структуры содержать профессиональные спортивные команды? Почему российские профессиональные спортсмены тренируются на зарубежных базах, используют импортное снаряжение, вместо того, чтобы поддерживать импортозамещение?

Председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Государственной думы по образованию и науке; вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский, аргументирует необходимость государственной поддержки спорта, в том числе и профессионального.

Журналист Игорь Петрашевич защищает противоположную точку зрения.

Дебаты проходят в три этапа:

  • вопросы участников друг другу;
  • вопросы от ведущего;
  • вопросы от журналистов.

На вопрос, кто победитель, ответят зрители и читатели Федерального агентства новостей. К итоговому материалу, где мы разместим также видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов. Голосование продлится неделю, до 13 мая включительно. Имя победителя будет опубликовано 14 мая на сайте ФАН.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

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