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Водитель автокрана развратил малолетних дочерей соседа и поплатился

Происшествия
Водитель автокрана развратил малолетних дочерей соседа и поплатился
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Одинцово, 7 мая. Гражданина Таджикистана задержали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. Как стало известно ФАН, мужчина подозревается в развращении детей своего соседа по общежитию.

В дежурную часть полиции подмосковного города Одинцово 6 мая обратился 60-летний житель. Он сообщил, что его сосед по комнате совратил двух его малолетних дочерей. Правоохранители задержали гражданина республики Таджикистан, который проживал в одном общежитии с потерпевшими.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Силовики выяснили, что потерпевшие проживают в общежитии вместе с отцом, который трудится дорожным рабочим в муниципальной компании. На этом же этаже снимает комнату и 48-летний гражданин Таджикистана, который работает водителем автокрана в Одинцово.

«Первое преступление подозреваемый совершил еще в 2018 году — с девочкой, которой на тот момент было всего 11 лет, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он пригласили ее домой и во время общения лез школьнице в трусы и трогал ее за грудь».

Недавно гастарбайтер соблазнил и младшую дочь знакомого по такой же схеме. Ребенку на момент совершения противоправных действий исполнилось всего девять лет.

Девочка пожаловалась папе. Она рассказала, что мужчина из соседней комнаты три раза приглашал ее в гости, а также описала действия гастарбайтера, который сказал ребенку, что это такая игра между взрослыми и детьми.

Подозреваемого в совершении преступлений поместили в местный изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

дети уголовное дело развращение одинцово
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