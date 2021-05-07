Собака помешала приземлиться пассажирскому самолету в Новосибирске

Новосибирск, 7 мая. Воздушному судну авиакомпании «Сибирь» пришлось уйти на второй круг перед посадкой в аэропорту Толмачево. Причиной этому стало появление собаки на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент в новосибирском аэропорту произошел рано утром. Рейс авиакомпании «Сибирь», летевший из Красноярска, должен был приземлиться в воздушной гавани Толмачево, однако с первого раза самолет сесть не смог. В планы экипажа лайнера вмешалась собака. Она выбежала на взлетно-посадочную полосу, создав непредвиденную ситуацию.

В связи с этим обстоятельством пассажирскому лайнеру пришлось уйти на второй круг, сообщил источник ФАН. Очередная попытка приземлиться в аэропорту закончилась успешно. Самолет состыковался с землей, никто из его пассажиров не пострадал.

Ранее в Новосибирске совершил экстренную посадку Boeing 787-800 Dreamliner, сообщал ФАН. Воздушному судну пришлось приземлиться в местном аэропорту из-за инсульта у командира экипажа.