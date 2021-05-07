Россияне продолжают возвращаться из Турции вывозными рейсами

Москва, 7 мая. Российские туристы, оказавшиеся в Турции после ограничения авиасообщения между двумя странами, продолжают возвращаться домой вывозными рейсами.

По данным оперативного штаба при Росавиации, с 30 апреля по 5 мая российские и турецкие авиакомпании осуществили 19 подобных перелетов. Из них семь были выполнены отечественными авиаперевозчиками. За этот период в Россию вернулось около 3,18 тыс. человек.

Всего из Турции, начиная с 15 апреля, произведено 345 вывозных рейсов с 77,2 тыс. пассажиров. Вывозные программы закончили авиакомпании «Аэрофлот» и «Северный ветер». Однако «Сибирь» и «ЮТэйр», а также турецкие авиаперевозчики «Turkish Airlines» и «Pegasus Airlines» продолжают выполнять перелеты из Турции в Россию.

На текущий момент до 1 июня запланировано еще 55 авиарейсов между двумя странами. При этом ситуация по возвращению российских граждан на Родину находится на постоянном контроле Росавиации.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Причиной для этого стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, складывающаяся в турецких городах.