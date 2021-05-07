Анастасия Макеева встретила Пасху в отделении полиции

Москва, 7 мая. Актриса Анастасия Макеева стала жертвой грабителей. Как написала знаменитость на своей странице в Instagram, Пасху ей пришлось встретить в отделении полиции.

В загородный дом артистки ворвались грабители и вынесли оттуда новую мебель, технику и садовый инвентарь. Несмотря на произошедшее, Макеева не унывает и относится к ситуации по-философски. Имущество актрисы прежде воровали уже два раза.

Макеева не стала сразу сообщать фанатам об инциденте, чтобы не портить им настроение во время празднования Пасхи. Поэтому о случившемся она рассказала только сейчас.

«Не хотела вас расстраивать в светлый праздник Пасхи, но в этом году я встречала этот праздник в полиции. Меня обворовывали в моей жизни два раза, и вот случился и третий. Я к этому отношусь уже философски, но все же неприятно», — отметила хозяйка страницы.

Актриса уверена, что подобное не должно повториться, так как ее дачу будут охранять сотрудники Росгвардии. Макеева осталась довольна общением и с руководством полиции Серпухова.

Ранее стало известно, что возлюбленный Макеевой Роман Мальков, оставивший супругу и четверых детей ради актрисы, не платит бывшей жене алименты. Об этом заявила Светлана Малькова, экс-избранница бизнесмена.