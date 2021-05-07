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Глава ЛНР заявил, что Зеленский зависит от финансовой помощи из США и Европы

  /   Обновлено: 07 мая 2021 11:20
Политика
Глава ЛНР заявил, что Зеленский зависит от финансовой помощи из США и Европы
glava-lnr.info  /  Администрация Главы ЛНР

Луганск, 7 мая. Президент Украины Владимир Зеленский полностью зависит от финансовой помощи из Америки и ЕС, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, также украинский лидер зависит от националистов, так как они страшно ненавидят Россию. Именно националисты имеют серьезный вес на территории страны, поэтому Зеленский их боится.

«Будет послушным президент Зеленский, значит, он получит очередной транш. Будет непослушным — транш не получит, ну чего греха таить, вот она, экономика Украины», — цитирует Пасечника РИА Новости.

Глава республики сообщил, что до 2014 года ЛНР тоже была частью экономической системы Украины, именно поэтому все заводы и фабрики в разрушенном состоянии, никто долгое время ничего не строил. Сейчас Киеву хватает денег лишь на выплаты пенсий и зарплат, а также в стране пытаются не допустить социального взрыва, заключил Пасечник.

Ранее глава ЛНР заявил, что сейчас ситуация в Донбассе находится в фазе обострения, а Украина не исполняет договоренности.

украина ЛНР зеленский пасечник
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