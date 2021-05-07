Венгерская лаборатория подтвердила надежность поступившего в Словакию «Спутника V»

Москва, 7 мая. Специалисты венгерской лаборатории подтвердили надежность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», первая партия которой поступила в Словакию в начале марта.

Результаты исследования препарата российского производства, которые проводили в Венгрии, оказались в полном порядке. Об этом рассказал министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгвардский, передает телеканал TA-3.

По словам главы словацкого Минздрава, привиться «Спутником V» можно будет после согласования с российской стороной.

При этом жители Словакии выражают повышенный интерес в вакцинации российским препаратом. Об этом ранее заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.