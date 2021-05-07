Глава ФЗНЦ связал нападки на РФ во французских СМИ с действиями Парижа в Чаде

Глава «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей констатирует начало беспрецедентной информационной атаки, которая развернулась против присутствия РФ в Центральноафриканской Республике. Социолог уверен, что за этими действиями стоит Париж.

«В апреле и в мае крупнейшие французские издания Liberation и RFI начали выпускать материалы, содержащие ложные обвинения против российских инструкторов из «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ), работающих в Африке. Эти статьи — перечисление неких преступлений, якобы совершенных россиянами в ЦАР, и анонимные заявления неизвестных людей», — напомнил Шугалей.

Он отметил, что даже правительство Центральноафриканской Республики выражает возмущение в связи с бездоказательными обвинениями в адрес российских инструкторов, благодаря обучению у которых национальная армия за считанные месяцы смогла разгромить преступные группировки.

По его мнению, действия французских СМИ тщательно спланированы. А участие в кампании международного радио RFI, которое фактически транслирует позицию Елисейского дворца, не оставляет сомнений в том, что все происходит с ведома и по поручению правительства Макрона.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Французские власти фактически развернули дипломатическую войну, целью которой является принудить правительство в Банги отказаться от сотрудничества с Москвой. Авторитетное издание Africa Intelligence опубликовало материал о том, что Париж угрожает заморозить финансовую поддержку ЦАР, если руководство африканской страны не прекратит контакты с Россией и не начнет подавлять антифранцузские настроения в обществе.

ЦАР как прикрытие

Максим Шугалей и другие эксперты ФЗНЦ уверены, что таким образом Франция пытается отвлечь внимание мировой общественности от происходящего в Чаде.

Президент североафриканской республики Идрис Деби недавно получил смертельное ранение в районе боев с оппозиционной группировкой «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT). А лидер оппозиции Мухаммед Али Махди проживает в Париже.

«Я уже несколько раз поднимал вопрос о том, кому это выгодно. У Халифы Хафтара, сначала воевавшего против FACT, а потом заключившего с ними пакт о ненападении, не было личных конфликтов с Идрисом Деби, ведь именно он сверг «Африканского Пиночета» Хиссена Хабре, удерживавшего маршала Хафтара в тюрьме в Ндамеже в середине 80-х. У Хафтара не было причин оказывать помощь убийцам Деби, ведь это приводит к хаосу на южных границах», — объясняет Шугалей.

twitter.com / @AlamAlGhaid

Но если ливийскому фельдмаршалу нужны мир и стабильность, то Париж заинтересован в росте напряженности, как в инструменте для поддержания контроля над регионом. Шугалей напомнил, что французский спецназ дислоцируется в Ливии рядом с позициями FACT и тесно контактирует с «Фронтом».

«Находясь в тюрьме Митига в Триполи, мне приходилось встречаться с задержанными из FACT (и даже с представителем командного состава). Они не скрывали, что финансирование идет из Парижа, а для обучения привлекаются французские специалисты, и не считали это чем-то зазорным», — вспоминает социолог.

После смерти Деби французские СМИ попытались замять это сотрудничество, но безрезультатно.

Опыт Каддафи

Франция уже не раз демонстрировала схожие подходы к организации влияния на события в интересующих ее регионах. Для этого Париж старается держать под контролем различные силы, чтобы в подходящий момент выбрать ту или иную сторону. Прекрасно иллюстрирует эту стратегию судьба главы Ливии Муаммара Каддафи.

«В 2006 году Николя Саркози получил от людей ливийского лидера Муаммара Каддафи 50 миллионов евро на предвыборную кампанию. Мой хороший знакомый — Саиф аль-Ислам Каддафи — подтверждает эту сделку. Саркози нуждался в надежном и верном партнере, каким всегда был Каддафи», — рассказывает Шугалей.

Первые годы правления нового французского президента обещания, данные Каддафи, исполнялись. Но в 2011 году началась интервенция НАТО в Ливию, и Франция в этом деле выступала в первых рядах.

wikipedia.org / Общественное достояние

Именно после попадания французской ракеты в кортеж Каддафи ливийский лидер оказался в руках повстанцев, которые жестоко с ним расправились. Шугалей уверен, что, хотя сам Саркози на сегодняшний день отбывает наказание за коррупционные преступления, новое руководство Франции использует такую же тактику, жертвой которой и стал Деби.

ЦАР не идет на поводу

Опасность повторить судьбу Каддафи висела и над президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. Но национальная армия республики, обученная российскими инструкторами, смогла справиться с бандитами.

Именно после этого в бывшей метрополии началась информационная кампания с целью выдавить Россию из ЦАР. Максим Шугалей напоминает, что Центральноафриканская Республика — это суверенное государство, а Парижу следует прекратить неоколониальную политику в отношении этой страны.

«Российское Министерство иностранных дел выражало готовность сотрудничать со всеми государствами по ЦАР для решения общих задач, таких как обеспечение безопасности и развития. Ведь Россия в Центральной Африке находится легально, в соответствии с международным правом и с одобрения местного населения», — подчеркивает Шугалей.

Prt Scr facebook.com / @Axime Cesaire Oronindji

Глава ФЗНЦ отмечает, что недальновидная позиция Парижа относительно ЦАР настроила народ республики против французского присутствия. В то же время он уверен, что у западных государств еще есть шанс изменить отношение к африканской стране на более дружественное и начать учитывать интересы ее граждан.