Актриса Евгения Лоза рассказала о болезненном разводе

Москва, 7 мая. Звезда «Закрытой школы» актриса Евгения Лоза рассказала, что развод с коллегой Антоном Батыревым дался ей нелегко, но она все равно не жалеет о своем решении.

Брак актеров продлился чуть меньше года. Весной 2020-го Евгения Лоза сообщила о разрыве отношений с мужем, но не стала раскрывать никаких деталей развода. От всех вопросов о личной жизни артистка до сих пор старается отказываться, однако недавно в разговоре с фолловерами решила сделать исключение.

«Развод был тяжелым. Мне кажется, что он всегда тяжелый для всех. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут была целая группа факторов», — подчеркнула артистка.

Она отметила, что после расставания перестала поддерживать связь с экс-супругом. Несмотря на это, она не таит обиду на Батырева и желает ему счастья. Лоза отметила, что мужчины намного быстрее женщин переживают неудачный опыт.

«Да, у него кто-то есть, но это же прекрасно. Мужчины вообще быстрее входят в новые отношения. Это нам, женщинам, нужно подумать, порефлексировать. Так что это нормально», — приводит слова актрисы издание StarHit.

После официального развода Евгения Лоза призвала всех своих подписчиков отмечать расторжение брака так же пышно и красочно, как это происходит со свадьбами.