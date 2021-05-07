Пациента неврологической клиники нашли мертвым в квартире под Петербургом

Санкт-Петербург, 7 мая. Врач-невролог заявил в полицию после того, как его пациент четыре дня не выходил на связь. Правоохранители нашли мужчину мертвым в квартире в деревне Гарболово.

Полицейские обнаружили на теле безработного гражданина проникающие колото-резаные ранения брюшной полости. При этом входная дверь в комнату была закрыта изнутри, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Труп направили в морг для установления причин смерти. Оперативники изъяли с места происшествия два кухонных ножа, биоматериалы, три шприца, столовую ложку с нагаром, сотовый телефон и молоток. Обстоятельства смерти выясняются.

Тело скончавшейся женщины, найденное в квартире на Серебристом бульваре, ранее направили в морг для экспертизы. Житель Северной столицы обратился в полицию. Он заявил, что в квартире находится труп его дочери, сообщал ФАН.