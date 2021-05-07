Летчики ЗВО организуют свой «Бессмертный полк» в небе над Петербургом

Санкт-Петербург, 7 мая. Летчики Ленинградского объединения ВВС ПВО Западного военного округа (ЗВО) в День Победы поднимутся в небо с фотографиями родственников, которые воевали на фронте во времена ВОВ.

Согласно информации пресс-службы ЗВО, ведущий группы многоцелевых вертолетов Ми-8 летчик-снайпер подполковник Артем Ващанов взойдет на борт воздушного средства с фотографией своего деда-фронтовика. Таким образом, российские летчики организуют свою акцию «Бессмертный полк», но в небе.

«Сегодня с нами будут фотографии близких нам людей, которые не пожалели ничего, чтобы мы встретили этот праздник с мирным небом над головой», — сказал Ващанов.

В канун праздника над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Вслед за ними над Северной столицей проследуют транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, воздушные средства оперативно-тактической авиации, а также сверхманевренные многоцелевые истребители.

Военнослужащие по всей стране завершают репетиции торжественных мероприятий. Так, например, сводный салютный дивизион ВВО провел совместную тренировку на одном из полигонов Забайкальского края.