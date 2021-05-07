Аналитики выяснили, какие профессии россияне считают несправедливо оплачиваемыми

Москва, 7 мая. Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, представители каких профессий по мнению россиян получают несправедливо маленькую зарплату.

В списке лидируют преподаватели, врачи и ученые. По словам опрошенных, педагоги должны получать за свою работу в среднем 120 700 рублей в месяц. Об этом заявили 64% респондентов.

Что касается медиков, то они заслуживают среднюю месячную зарплату в 122 800 рублей, считают 58% граждан. Кроме того, 36% жителей России уверены, что повышения зарплаты заслуживают ученые. Так, оин должны получать в среднем 130 800 рублей в месяц, пишет «Ридус».